Миллер заявил, что счастлив выступать за «Ак Барс»
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями от игры в новой для себя команде.
«КХЛ хорошая лига, и я очень рад, что играю здесь. Для меня это суперполезный опыт. Я провел здесь только 13 матчей, но привыкаю к новому стилю игры и чувствую себя все увереннее на площадке. Тренеры и партнеры по команде мне во всем помогают. Какие впечатления от команды и города? Это отличная команда, все организовано на высоком уровне и ко мне здесь относятся очень хорошо. Поэтому я счастлив выступать за «Ак Барс». Казань — большой и просто невероятный город. С ребятами мы хорошо проводим свободное время. И я хотел бы узнать о Казани еще больше. Казань — пока лучший для меня город. Также с нетерпением жду нашей поездки в Сочи. Я уже многое слышал об этом городе и хотел бы его посетить. Какие ставлю себе цели? Хочу развиваться как человек и как хоккеист. Я здесь, чтобы помогать команде побеждать как можно больше, и буду делать все для этого. Быть частью побеждающей команды — это невероятно», — приводит слова Миллера «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 22-летний Миллер провел за казанский клуб 13 матчей и отдал три результативные передачи.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|51
|33
|18
|72
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|49
|30
|19
|63
|4
|Трактор
|51
|28
|23
|61
|5
|Автомобилист
|51
|28
|23
|61
|6
|Лада
|51
|24
|27
|59
|7
|Ак Барс
|49
|28
|21
|58
|8
|Сибирь
|51
|23
|28
|55
|9
|Нефтехимик
|51
|21
|30
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|49
|14
|35
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|2
|Динамо М
|50
|33
|17
|70
|3
|СКА
|50
|33
|17
|68
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Торпедо
|49
|29
|20
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|51
|16
|35
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|13.01
|10:00
|
Амур – Авангард
|1 : 3
|13.01
|14:30
|
Автомобилист – Лада
|- : -
|13.01
|18:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -