Ураков — о победе «Нефтехимика» над «Салаватом»: «Мы выстояли, сыграли хорошо»

Нападающий «Нефтехимика» Кирилл Ураков прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Матч получился хорошим, боевым. Да, соперник нас больше поддавил, но мы выстояли, сыграли хорошо и добились очень важной победы. Блокировали очень много бросков.

— Когда забивали второй гол, понимал, что догоняешь шайбу?

— Я понимал, что обгоняю и шайбу, и соперника, и первым буду на подборе. Надеялся также, что и партнер побежит.

— Команда заблокировала 25 бросков. Была ли такая установка на игру?

— Нас всегда просят по возможности ловить броски на себя. Любой бросок опасен. Тем более площадки стали меньше, из-за чего больше трафика перед воротами.

— По ходу матча у тебя менялись партнеры. Тяжело ли в игре подстраиваться под них?

— Да ребята выполняют установку. Порой не хватает опыта, но мы подсказываем и помогаем им. Все равно мы тренируемся, некоторые упражнения вместе делаем. Поэтому нет такого, что с кем-то сложнее играть.

— Матч получился очень эмоциональным, энергозатратным. А уже скоро игра с «Ак Барсом». Тоже принципиальный матч, татарстанское дерби. Хватит ли эмоций и функционала на предстоящую встречу?

— Конечно, хватит. В плане эмоций... Думаю, их даже будет больше. Потому что это татарстанское дерби. Я раньше смотрел игры двух команд. Всегда в них чувствовался особый накал. Поэтому о нехватке эмоций даже речи не может быть.

Данияр Денисов