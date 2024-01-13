Ураков — о победе «Нефтехимика» над «Салаватом»: «Мы выстояли, сыграли хорошо»
Нападающий «Нефтехимика» Кирилл Ураков прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Матч получился хорошим, боевым. Да, соперник нас больше поддавил, но мы выстояли, сыграли хорошо и добились очень важной победы. Блокировали очень много бросков.
— Когда забивали второй гол, понимал, что догоняешь шайбу?
— Я понимал, что обгоняю и шайбу, и соперника, и первым буду на подборе. Надеялся также, что и партнер побежит.
— Команда заблокировала 25 бросков. Была ли такая установка на игру?
— Нас всегда просят по возможности ловить броски на себя. Любой бросок опасен. Тем более площадки стали меньше, из-за чего больше трафика перед воротами.
— По ходу матча у тебя менялись партнеры. Тяжело ли в игре подстраиваться под них?
— Да ребята выполняют установку. Порой не хватает опыта, но мы подсказываем и помогаем им. Все равно мы тренируемся, некоторые упражнения вместе делаем. Поэтому нет такого, что с кем-то сложнее играть.
— Матч получился очень эмоциональным, энергозатратным. А уже скоро игра с «Ак Барсом». Тоже принципиальный матч, татарстанское дерби. Хватит ли эмоций и функционала на предстоящую встречу?
— Конечно, хватит. В плане эмоций... Думаю, их даже будет больше. Потому что это татарстанское дерби. Я раньше смотрел игры двух команд. Всегда в них чувствовался особый накал. Поэтому о нехватке эмоций даже речи не может быть.
Данияр Денисов
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|51
|33
|18
|72
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|49
|30
|19
|63
|4
|Автомобилист
|52
|28
|24
|62
|5
|Трактор
|51
|28
|23
|61
|6
|Лада
|52
|25
|27
|61
|7
|Ак Барс
|49
|28
|21
|58
|8
|Сибирь
|51
|23
|28
|55
|9
|Нефтехимик
|51
|21
|30
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|49
|14
|35
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|2
|Динамо М
|50
|33
|17
|70
|3
|СКА
|50
|33
|17
|68
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Торпедо
|49
|29
|20
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|51
|16
|35
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|13.01
|10:00
|
Амур – Авангард
|1 : 3
|13.01
|14:30
|
Автомобилист – Лада
|3 : 4 ОТ
|13.01
|18:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -