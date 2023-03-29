Михайлов: «Федотову надо сначала демобилизоваться, а потом выбирать, куда переходить: в ЦСКА, в «Динамо», в «Спартак» или в НХЛ»
Бывший хоккеист Борис Михайлов отреагировал на желание ЦСКА вернуть вратаря Ивана Федотова после скандала с призывом игрока в армию.
«Никто не знает, почему его призвали в армию. Возможно, ЦСКА устроил все это из-за того, что Федотов захотел пойти в НХЛ, возможно, какая-то другая причина была. Никто подробности не знает. Нормально ли звучит со стороны ЦСКА желание клуба вернуть Федотова после данной истории? Вот когда он демобилизуется из армии, тогда и будем разговаривать. Если хочет, пусть едет в НХЛ, ему надо сначала демобилизоваться, а потом выбирать, куда переходить: в ЦСКА, в «Динамо», в «Спартак» или в НХЛ.
Не будет ли странным его возвращение в ЦСКА после случившегося? Не знаю, мне не кажется. Это в характере каждого человека, надо знать, насколько он, предположим, обиделся на ЦСКА, насколько ЦСКА не смог его защитить и т. д. Я к этому могу относиться так, а Федотов — по-другому. Еще раз говорю: не надо делить шкуру убитого медведя», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Михайлова.
|Финалы конференций
|Счет в серии
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
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ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
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Авангард - Сибирь
|4 - 1
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Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Локомотив - Витязь
|4 - 1
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.03
|19:30
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ЦСКА – Локомотив
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