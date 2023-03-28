Вайсфельд считает контракт вратаря Федотова с «Филадельфией» главной проблемой для возвращения в ЦСКА

Известный хоккейный специалист Леонид Вайсфельд прокомментировал возможность возвращения в ЦСКА вратаря Ивана Федотова после прохождения службы в армии.

«Конечно, Федотов сможет восстановить форму. Почему нет? Он же не травмирован, жив-здоров. Насколько я знаю, Иван тренируется. Понятно, что самостоятельно с любителями, но все равно. Поэтому не думаю, что у него будут большие проблемы. Хотя вообще, восстановление формы — это индивидуальный вопрос. Одни вообще не могут восстановиться, а кому-то достаточно нескольких дней. Другое дело, что у Федотова есть контракт с «Филадельфия Флайерс». Это достаточно непростая юридическая ситуация. Кроме того, мы не знаем, какие у него желания. Много нюансов», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

Федотов является обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а в составе сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В мае 2022 года 26-летний голкипер подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах российской армии.