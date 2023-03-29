Нападающий «Ак Барса» Дыняк: «Серия с «Авангардом» будет хорошей проверкой для обеих команд»
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Авангардом».
— Мы знаем, что за команда «Авангард», — цитирует Metaratings.ru Дыняка. — У нас идет давняя война с ними, и серия будет хорошей проверкой для обеих команд. Мы должны отталкиваться от своей игры. Как мы будем работать, как будем играть с горячим сердцем и холодной головой — это самое главное, все остальное не важно.
— Насколько высоко желание отыграться у «Авангарда» за прошлые серии и не идет ли речи, что нельзя недооценивать соперника?
— Вообще никогда не было недооценки — ни с «Нефтехимиком», ни с «Адмиралом», ни с любой другой командой. Просто матчи так складывались. Кто-то может сказать недооценили, но нет, ни в коем случае. «Авангард» — принципиальный соперник для нас. Уступили им в финале конференции и в первом раунде. Поэтому мы готовимся в своем режиме и все. Спокойно работаем. Мы знаем, к чему мы идем, и какую цель мы хотим достичь.
Первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» состоится 1 апреля в Казани.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -