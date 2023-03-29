Нападающий «Ак Барса» Дыняк: «Серия с «Авангардом» будет хорошей проверкой для обеих команд»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Авангардом».

— Мы знаем, что за команда «Авангард», — цитирует Metaratings.ru Дыняка. — У нас идет давняя война с ними, и серия будет хорошей проверкой для обеих команд. Мы должны отталкиваться от своей игры. Как мы будем работать, как будем играть с горячим сердцем и холодной головой — это самое главное, все остальное не важно.

— Насколько высоко желание отыграться у «Авангарда» за прошлые серии и не идет ли речи, что нельзя недооценивать соперника?

— Вообще никогда не было недооценки — ни с «Нефтехимиком», ни с «Адмиралом», ни с любой другой командой. Просто матчи так складывались. Кто-то может сказать недооценили, но нет, ни в коем случае. «Авангард» — принципиальный соперник для нас. Уступили им в финале конференции и в первом раунде. Поэтому мы готовимся в своем режиме и все. Спокойно работаем. Мы знаем, к чему мы идем, и какую цель мы хотим достичь.

Первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» состоится 1 апреля в Казани.