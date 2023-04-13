Михайлов: «ЦСКА четко играл в обороне, в атаке, у них прекрасный вратарь»

Бывший защитник СКА Александр Михайлов прокомментировал поражение от ЦСКА в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии — 2-4.

«Победил сильнейший, что тут можно сказать. ЦСКА четко играл в обороне, в атаке, у них прекрасный вратарь — это безоговорочная победа. Пока СКА не научится реализовывать свои моменты, хотя бы большинство, ничего сделать не сможет. Сегодня ЦСКА был сильнее.

Видите, Роман Ротенберг говорит, что команда — молодая, ищет игру, все время ее совершенствует. Сегодня было видно, что ЦСКА сильнее и заслуженно победил в серии. Игра вратаря, игра в обороне и умение забивать в нужный момент — вот слагаемые. Сами видели, как Григоренко играет: вроде его не видно, не бьется, борта не ломает, но предоставилась возможность — забивает в решающий момент. Окулов у них такой же. У СКА так не получается, поэтому все закономерно», — цитирует «РБ Спорт» Михайлова.

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.