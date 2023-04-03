Агент Бабаев заявил, что не ведет переговоры по Толчинскому ни с одной командой
Агент Шуми Бабаев прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ак Барс» нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского.
«Меня не удивляет эта ситуация. Мы видим, что определенные представители СМИ на стороне Казани. Например, Алексей Шевченко этого же не скрывает. Дестабилизировать ведущих игроков другой команды — это нормальное явление. Поэтому зацепились за Сергея Толчинского, завтра подойдут к Володе Ткачеву или еще к кому-то. Я вижу, что Серега молодец, он с улыбкой это все воспринимает и понимает, для чего все это делается. Но мне странно читать всякие комментарии людей, которые вообще не знают ситуации. Они пишут, что он не хочет жить, оставаться в Омске. Я их могу удивить, дело в том, что со мной руководители омской команды много раз связывались, но я и мои игроки всегда придерживаемся мнения, что надо доиграть сезон, а потом начинать вести переговоры. Читать, что он не хочет оставаться в Омске мне вообще очень странно. Я не веду переговоры ни с одной командой», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.
Толчинский играет за «Авангард» с 2020 года. В текущем сезоне 28-летний хоккеист провел 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 40 результативными передачами. В плей-офф КХЛ он набрал 6 (5+1) очков в 10 играх.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|3.04
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
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