Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Металлурга» (4:2). Счет в серии стал 2-2.

— Хорошая, эмоциональная и напряженная игра. Много борьбы и столкновений. Реализовали большинство и выстояли при игре три на пять. Всех с победой! — приводит слова тренера сайт команды из Нур-Султана.

— Филип Вароне не доиграл второй период, как он себя чувствует?

— Сейчас неизвестно. Пока врач команды его обследует, потом будет ясно.