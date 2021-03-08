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Михайлис — о победе над «Магниткой»: «Реализовали большинство и выстояли при игре три на пять»

17:53
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Металлурга» (4:2). Счет в серии стал 2-2.

— Хорошая, эмоциональная и напряженная игра. Много борьбы и столкновений. Реализовали большинство и выстояли при игре три на пять. Всех с победой! — приводит слова тренера сайт команды из Нур-Султана.

— Филип Вароне не доиграл второй период, как он себя чувствует?

— Сейчас неизвестно. Пока врач команды его обследует, потом будет ясно.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-finala-vostoka-barys-metallurg-kommentarii-trenerov-video4/

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