Михайлис — о победе над «Магниткой»: «Реализовали большинство и выстояли при игре три на пять»
17:53
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Металлурга» (4:2). Счет в серии стал 2-2.
— Хорошая, эмоциональная и напряженная игра. Много борьбы и столкновений. Реализовали большинство и выстояли при игре три на пять. Всех с победой! — приводит слова тренера сайт команды из Нур-Султана.
— Филип Вароне не доиграл второй период, как он себя чувствует?
— Сейчас неизвестно. Пока врач команды его обследует, потом будет ясно.
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-finala-vostoka-barys-metallurg-kommentarii-trenerov-video4/
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