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Воробьев — о поражении от «Барыса»: «Мы в плей-офф не говорим, кто и почему пропускает»

17:50
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог четвертого матча первого раунда плей-офф против «Барыса» (2:4). Счет в серии стал 2-2.

— Напряженный матч. В большинстве пять на три хозяева забили. Мы тоже должны были забивать. Готовимся к следующей игре, — цитирует Воробьева сайт «Барыса».

— Почему сегодня пропустил игру Сергей Мозякин?

— Мы в плей-офф не говорим, кто и почему пропускает.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-finala-vostoka-barys-metallurg-kommentarii-trenerov-video4/

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