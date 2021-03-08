Воробьев — о поражении от «Барыса»: «Мы в плей-офф не говорим, кто и почему пропускает»
17:50
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог четвертого матча первого раунда плей-офф против «Барыса» (2:4). Счет в серии стал 2-2.
— Напряженный матч. В большинстве пять на три хозяева забили. Мы тоже должны были забивать. Готовимся к следующей игре, — цитирует Воробьева сайт «Барыса».
— Почему сегодня пропустил игру Сергей Мозякин?
— Мы в плей-офф не говорим, кто и почему пропускает.
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-finala-vostoka-barys-metallurg-kommentarii-trenerov-video4/
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