Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог четвертого матча первого раунда плей-офф против «Барыса» (2:4). Счет в серии стал 2-2.

— Напряженный матч. В большинстве пять на три хозяева забили. Мы тоже должны были забивать. Готовимся к следующей игре, — цитирует Воробьева сайт «Барыса».

— Почему сегодня пропустил игру Сергей Мозякин?

— Мы в плей-офф не говорим, кто и почему пропускает.