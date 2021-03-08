Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 8 марта
12:00
Сегодня, 8 марта, в КХЛ пройдут четвертые матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина.
Кубок Гагарина
1/4 финала конференций
Четвертые матчи
Западная конференция
«Северсталь» — «Динамо» (Москва)
Счет в серии: 1-2
Начало — в 17.00 (мск)
«Динамо» (Минск) — СКА
Счет в серии: 0-3
Начало — в 17.00 (мск)
Восточная конференция
«Барыс» — «Металлург»
Счет в серии: 1-2
Начало — в 14.00 (мск)
«Автомобилист» — «Авангард»
Счет в серии: 1-2
Начало — в 14.30 (мск)
Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.
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