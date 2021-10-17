Михайлис: «Не сказал бы, что «Барыс» имел преимущество над СКА»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3 Б).

— Тяжелая игра, уже третья на выезде. На СКА настраивались очень серьезно. Каждый в команде понимал, что нужно отдать очень много сил для победы. Удалось выиграть, спасибо команде. Да, были ошибки в обороне, особенно во втором периоде, нас за них наказали. Но дотерпели и победили, настрой был запредельный сегодня.

— Вам тяжело даются очки в матчах с лидерами, но СКА вы обыграли дважды.

— У нас такой календарь — полтора месяца играем с топ-командами. Запредельный настрой позволяет обыгрывать хороших соперников и дает импульс на следующие матчи. Не сказал бы, что мы имели преимущество над СКА, помогли самоотдача и дисциплина.

— Откройте секрет: как выигрывать у СКА первые периоды.

— Самоотдача и огромное желание, — цитирует Михайлиса официальный сайт СКА.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Никита Михайлис, который в этой встрече набрал 2 (1+1) очка.