Брагин прокомментировал переход Лехтонена в СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал переход в клуб финского защитника Микко Лехтонена.

— Подписали хорошего защитника, который в НХЛ был, здорово играл за «Йокерит», был лучшим бомбардиром лиги среди защитников. Это усиление. Дыбленко при этом поехал в «Сочи».

— Получился обмен оборонительного защитника Дыбленко на атакующего Лехтонена.

— Нет, Лехтонен — двусторонний игрок. Он и в атаке, в большинстве здорово играет, и в обороне.

— Контракт на четыре года. Не опасаетесь таких долгосрочных соглашений?

— Нет. Игрок будет спокойно работать, зная, что у него длинный контракт.

— Когда его ждать?

— Он еще не прилетел, решает вопрос с визой. Думаю, будет в течение недели, — цитирует Брагина официальный сайт СКА.

Соглашение рассчитано на четыре сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года. Лехтонен переезжает в Петербург в результате обмена с «Йокеритом», финский клуб получил права на защитника Бреннана Менелла.