Никитин выразил недовольство игрой «Локомотива» в матче с «Куньлунем»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:3).

«Качество игры было не очень хорошим, поэтому такой счет. Мы тоже люди. Главное, чтобы мы сделали анализ и двигались дальше. Что случилось после 3:0? Команда встала. Стоя в хоккей играть тяжело, тем более, соперник тоже старается выиграть. Поэтому здесь все очень закономерно. Наверное, мы думали, что после первого периода и дальше также пойдет. Но хоккей такого не прощает.

Почему дали провести Перевалову много времени в большинстве? Не могу сказать, что сильно знаком с этим хоккеистом, но видно, что парень с мастерством. Когда как не в большинстве это мастерство проявлять?» — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.

Автором победной шайбы стал Егор Аверин. По два очка в составе «Локомотива» набрали Александр Полунин (1+1) и Рушан Рафиков (0+2).