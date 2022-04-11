«Металлург» — «Трактор»: составы команд на пятый матч серии плей-офф

11 апреля 2022 года «Металлург» на «Арене Металлург» примет «Трактор» в пятом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Металлург»

Кошечкин (Налимов)

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Виделль

Хабаров — Григорьев, Лайпсик — Майе — Голдобин

Дронов — Хультстрем, Кошелев — Зернов — Карпов

Николаев, Никонцев — Неколенко — Акользин, Юров

«Трактор»

Вилл (Гарипов)

Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Тертышный

Телегин — Бэйлен, Кравцов- Седлак — Гика

Блажиевский — Кулик, Основин — Ткачев — Потапов

Исаве — Шварев, Капустин — Стась — Рольгизер

«Металлург» обыгрывает «Трактор» в серии со счетом 3-1.