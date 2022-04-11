Пятый матч серии «Трактор» — «Металлург» начнется в 17:00

11 апреля 2022 года «Металлург» на «Арене Металлург» примет «Трактор» в пятом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Начало — в 17.00 мск.

Следить за матчем «Трактор» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

«Металлург» обыгрывает «Трактор» в серии со счётом 3-1.

Матч в Магнитогорске станет 60-м в истории противостояния команд в КХЛ. 37 побед к данному моменту на счету «Металлурга», 22 — у «Трактора».

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.