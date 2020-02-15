«Металлург» по буллитам обыграл «Йокерит»

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграл «Йокерит» — 4:3.

Победный бросок исполнил Брэндон Козун.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Савинайнен — 11 (бол., Регин, О`Нилл), 11:18 — 1:0. Мозякин — 14 (бол., Филиппи, Нестрашил), 15:25 — 1:1. Филиппи — 3 (бол., Мозякин, Кулемин), 20:46 — 1:2. Мяеналанен — 3 (Савинайнен, Скленичка), 31:02 — 2:2. Яковлев — 8 (Мозякин, Локтионов), 34:48 — 2:3. Анттила — 11 (Оксанен, Пильстрем), 51:01 — 3:3.

Победный буллит: Козун.

Вратари: А. Ниеми — Демченко.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 27 (5+11+8+3) — 26 (8+9+6+3).

Судьи: Франо, Хрибик.

15 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена».