«Металлург» — «Локомотив»: видеообзор второго матча серии Кубка Гагарина

«Металлург» дома обыграл «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась победой хозяев — 1:0.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Магнитки». Следующая игра между командами пройдет 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.