Величкин: «Металлургу» ничего менять не надо, а «Локомотиву» придется поломать голову»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал «СЭ» победу клуба над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Магнитогорцы ведут в серии со счетом 2-0. На последней минуте третьего периода «Локомотив» сравнял счет, но судьи отменили гол ярославцев из-за нарушения правил.

«Смотрел на нервах! Доволен, что все обошлось. Игра была такая же напряженная. Моментами поджимал «Локомотив», моментами наши. Легкие, быстрые и скоростные мальчишки! Выдержали давление и вскрыли оборону. Все прошло по тому же сценарию, что и в прошлом матче. Если «Локомотив» не поменяет тактику, то и остальные матчи пойдут по такому сценарию. «Металлургу» ничего менять не надо, а «Локомотиву» придется голову поломать», — сказал Величкин «СЭ».

Третья игра финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом» пройдет 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.