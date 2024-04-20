«Металлург» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча финала Кубка Гагарина
«Металлург» сыграет с «Локомотивом» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина 20 апреля, в субботу. Игра пройдет в ледовом дворце «Арена Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 14.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми события встречи «Металлург» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляция в прямом эфире бесплатно будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Матчи плей-офф КХЛ транслируют платные онлайн-сервисы Okko и «Кинопоиск».
В Ярославле игру покажут на телеканале «Первый Ярославский». В Магнитогорске — на телеканале ТВ-ИН. Начнется трансляция в 15.40 по местному времени.
В первой игре финальной серии Кубка Гагарина победил «Металлург» со счетом 2:1.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|20.04
|14:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -