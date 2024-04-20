«Металлург» — «Локомотив»: ничья после первого периода, гол хозяев был отменен

Первый период второго матча финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом» завершился ничьей — 0:0.

На 14-й минуте шайбу забросил защитник магнитогорской команды Алексей Маклюков, однако судьи отменили гол после видеопросмотра по запросу тренерского штаба ярославского клуба на положение «вне игры».

Игра проходит в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске. «СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.