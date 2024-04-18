«Металлург» вырвал победу над «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина

«Металлург» дома обыграл «Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2:1.

Хозяева забросили победную шайбу на 59-й минуте. Ее автором стал Александр Петунин. Также голом у «Металлурга» отметился Никита Михайлис. В составе «Локомотива» шайбу забросил Максим Березкин.

«Магнитка» повела в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в Магнитогорске 20 апреля. Начало — в 14.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Березкин — 5 (Каюмов, Иванов), 42:59 — 0:1. Михайлис — 2 (Петунин), 45:14 — 1:1. Петунин — 3 (бол., Пресс, Гераськин), 58:16 — 2:1.

Вратари: Набоков — Исаев (58:45 — 59:19, 59:50).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (13+9+11) — 21 (4+5+12).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

18 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 1-0