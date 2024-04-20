«Металлург» — «Локомотив»: команды не забили голов во втором периоде

«Металлург» и «Локомотив» не забили голов во втором периоде второго матча финальной серии Кубка Гагарина.

Счет в игре по-прежнему 0:0. В первой 20-минутке судьи отменили шайбу защитника магнитогорской команды Алексея Маклюкова.

«Металлург» за второй период нанес 8 бросков в створ ворот соперника, на счету «Локомотива» — 9 бросков.

Игра проходит в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске. «СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.