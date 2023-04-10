«Металлург» объявил о назначении Разина главным тренером

«Металлург» подписал контракт с Андреем Разиным. Соглашение со тренером рассчитано на два года.

В сезонах 1994/95 и 1995/96 годов Разин выступал за «Металлург», но уже осенью 1996-го вернулся в Самару.

28 марта «СЭ» сообщал, что Разин возглавит «Магнитку». Контракт будет подписан по системе — 1+1. Соглашение будет продлено на второй год, если «Металлург» пройдет первый раунд плей-офф в следующем сезоне.

За «Металлург» в регулярных чемпионатах и плей-офф Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 (83 + 154) очков. В еврокубках — 29 матчей, 9 голов, 14 передач. В период выступления за «Металлург» в сборной России — 19 матчей, 6 голов, 10 передач.