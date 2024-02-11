«Металлург» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Магнитогорске 11 февраля и завершилась победой гостей — 4:3 Б.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» (84 очка) поднялось на третье место в Западной конференции КХЛ, обойдя «Спартак» (82). «Металлург» (87) продолжает лидировать на «Востоке».

Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф, а магнитогорцы после этого матча гарантировали себе место в топ-4 «Востока».

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