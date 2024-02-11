«Северсталь» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» и минское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Череповце 11 февраля и завершилась победой хозяев — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» набрала 74 очка за 62 игры и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на 8-й позиции с 61 очком после 62 матчей.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».