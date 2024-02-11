Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Металлург» в КХЛ
Московское «Динамо» на выезде одержало волевую победу над «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:3 Б.
Решающий буллит забросил Никита Гусев.
В основное время за бело-голубых забили Артем Ильенко, Илья Каблуков и Дмитрий Рашевский.
За хозяев отличились Никита Гребенкин, Игорь Гераськин и Павел Акользин.
«Динамо» (84 очка) поднялось на третье место в Западной конференции КХЛ, обойдя «Спартак» (82). «Металлург» (87) продолжает лидировать на «Востоке».
Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф, а магнитогорцы после этого матча гарантировали себе место в топ-4 «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|61
|41
|20
|86
|3
|Сал. Юлаев
|61
|39
|22
|83
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Нефтехимик
|61
|25
|36
|62
|9
|Амур
|61
|25
|36
|62
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|61
|19
|42
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|41
|20
|85
|2
|Локомотив
|62
|40
|22
|85
|3
|Спартак
|62
|37
|25
|82
|4
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|5
|Торпедо
|61
|34
|27
|73
|6
|Северсталь
|61
|32
|29
|72
|7
|ЦСКА
|61
|30
|31
|66
|8
|Динамо Мн
|61
|28
|33
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|61
|20
|41
|47
|11
|Витязь
|61
|19
|42
|45
Результаты / календарь
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14.02
15.02
16.02
|11.02
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|7 : 2
|11.02
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо М
|3 : 4 Б
|11.02
|17:00
|
СКА – Сочи
|- : -
|11.02
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
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