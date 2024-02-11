Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Металлург» в КХЛ

Московское «Динамо» на выезде одержало волевую победу над «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:3 Б.

Решающий буллит забросил Никита Гусев.

В основное время за бело-голубых забили Артем Ильенко, Илья Каблуков и Дмитрий Рашевский.

За хозяев отличились Никита Гребенкин, Игорь Гераськин и Павел Акользин.

«Динамо» (84 очка) поднялось на третье место в Западной конференции КХЛ, обойдя «Спартак» (82). «Металлург» (87) продолжает лидировать на «Востоке».

Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф, а магнитогорцы после этого матча гарантировали себе место в топ-4 «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)