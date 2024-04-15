«Металлург» победил «Автомобилист» в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина
«Металлург» дома обыграл «Автомобилист» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2.
У хозяев по два очка набрали Роман Канцеров и Дмитрий Силантьев. У гостей дубль оформил Максим Денежкин.
«Металлург» победил «Автомобилист» в серии со счетом 4-3. Магнитогорский клуб вышел в финал Кубка Гагарина и сыграет с «Локомотивом».
Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Седьмой матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы: Силантьев — 4 (Канцеров), 8:40 — 1:0. Юров — 6 (Канцеров, Яковлев), 14:19 — 2:0. Денежкин — 1 (Зборовский), 19:53 — 2:1. Зернов — 10 (Силантьев), 23:52 — 3:1. Денежкин — 2 (Романцев), 24:14 — 3:2.
Вратари: Набоков — Галкин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (14+13+6) — 22 (2+16+4).
Судьи: Белов, Оскирко.
15 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 4-3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|15.04
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|3 : 2