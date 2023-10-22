Гол Буше в овертайме принес «Авангарду» победу над «Металлургом»
«Авангард» на выезде обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
Победную шайбу в овертайме забросил Рид Буше. В основное время за гостей отличились Валентин Пьянов, Сергей Бойков и Игорь Мартынов. Либор Шулак отдал две голевые передачи.
Дублем за магнитогорцев отметился Валерий Орехов. Еще одну шайбу забросил Егор Яковлев.
«Авангард» (24 очка) занимает шестое место в Восточной конференции после 20 игр. «Металлург» (32) продолжает лидировать на «Востоке» после 23 матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 3:4 (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)
Голы: Орехов — 1 (Акользин), 25:55 — 1:1. Пьянов — 4 (бол., Шулак, Ткачев), 33:06 — 1:2. Яковлев — 1 (Коробкин, Набоков), 36:03 — 2:2. Бойков — 1 (Шулак, Холодилин), 39:54 — 2:3. Мартынов — 3 (Беляев, Филатьев), 42:28 — 2:4. Орехов — 2 (Зернов, Карпов), 49:56 — 3:4.
Вратари: Набоков — Проскуряков.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 28 (7+11+10+0) — 22 (4+7+9+2).
Судьи: Гофман, Овчинников.
22 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7350 зрителей.
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|9
|20
|8
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
|10
|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
|21
|6
|15
|14
|22.10
|10:00
|
Адмирал – Спартак
|3 : 4
|22.10
|14:30
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 4 ОТ
|22.10
|14:30
|
Автомобилист – Сибирь
|1 : 3
|22.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Барыс
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|22.10
|17:10
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
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