Григоренко забросил красивую шайбу в матче с «Ак Барсом»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко забил в первом периоде выездного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

Форвард получил шайбу у синей линии, прошел двух защитников, оказался у ворот и переиграл голкипера казанцев Тимура Билялова. Григоренко сравнял счет в матче — 1:1.