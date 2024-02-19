«Металлург» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Магнитогорске 19 февраля и завершилась победой хозяев — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Ак Барс» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Металлург» набрал 89 очков за 65 матчей и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Авангард», на счету которого 64 проведенные игры. «Ак Барс» с 80 очками после 65 встреч располагается на четвертой позиции.

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