Меркли подписал новый контракт с минским «Динамо»
Форвард Ник Меркли подписал новый контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Сроки соглашения с 26-летним канадцем не сообщаются.
В минувшем сезоне Меркли провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 40 (20+20) очков. Также на его счету 3 (1+2) очка в 5 играх плей-офф.
Источник: https://t.me/hcdinamoby/26190
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