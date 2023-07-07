Меркли подписал новый контракт с минским «Динамо»

Форвард Ник Меркли подписал новый контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 26-летним канадцем не сообщаются.

В минувшем сезоне Меркли провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 40 (20+20) очков. Также на его счету 3 (1+2) очка в 5 играх плей-офф.