Нападающий ЦСКА Абрамов: «Машина бы матчи не проигрывала, а мы — живой организм»

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов рассказал о победе команды в Кубке Гагарина в минувшем сезоне.

«Нынешнее чемпионство далось тяжелее, чем предыдущее? Да, было больше седьмых матчей. В прошлом году первые раунды мы прошли со счетом 4-0, хотя серии тоже были непростые. Количество матчей накладывает отпечаток и чисто физически я больше устал, чем в первом сезоне. Многие называют ЦСКА роботами, машиной? Машина бы вообще матчи не проигрывала, а мы — живой организм. Не все серии складывались в нашу пользу, но мы искали путь к победе. Так что с роботами нас сравнивать не надо. Мы просто делаем свою работу и стараемся побеждать. И два сезона у нас получается», — приводит слова Абрамова «РБ Спорт».

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Команды проведут по 68 матчей до 26 февраля. Плей-офф КХЛ пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.