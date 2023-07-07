Зачем СКА столько хоккеистов? Live про КХЛ — в 13.00
Журналисты «СЭ» Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Иван Богун обсудят последние события КХЛ — в 13.00 в эфире на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— активность СКА на рынке
— где будет играть Иван Федотов
— обмены «Торпедо»
— насколько усилились «Спартак» и «Трактор»
— подпишет ли кого-то «Авангард»
Источник: Спорт-Экспресс
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