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Сегодня, 18:41

Меньшиков: «Даже мои коты пришли смотреть, как играет «Северсталь»

Алина Савинова
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Бывший игрок СКА Константин Меньшиков прокомментировал поражение питерцев от «Северстали» (0:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Поражение СКА неожиданным не назовешь, натужно проводили последние матчи. «Северсталь» переиграла армейцев по всем статьям. Три забила, не пропустила, по игре выглядела лучше. Причем «Северсталь» играет в современный хоккей. Если в ее зону закатывался игрок СКА, к нему сразу «прицеплялся» защитник. А потом еще крайний нападающий. В углах — третий присоединялся. На каждом участке площадки череповчане создавали численное преимущество. Вот это современный хоккей: надо думать, работать. Он затратный, да, но эффективный. Этих «желтеньких» было так много, что от них в глазах рябило. У меня даже коты к телевизору подошли: что там за птички бегают? Игроки «Северстали» же — в желтой форме, похожи на кенаров», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».

СКА с 93 очками сохраняет первое место в турнирной таблице Западной конференции после 66 встреч. «Северсталь» набрала 80 очков и идет пятой на «Западе» после 65 матчей.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 СКА 66 45 21 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 65 36 29 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 66 31 35 67
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