Меньшиков: «Даже мои коты пришли смотреть, как играет «Северсталь»

Бывший игрок СКА Константин Меньшиков прокомментировал поражение питерцев от «Северстали» (0:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Поражение СКА неожиданным не назовешь, натужно проводили последние матчи. «Северсталь» переиграла армейцев по всем статьям. Три забила, не пропустила, по игре выглядела лучше. Причем «Северсталь» играет в современный хоккей. Если в ее зону закатывался игрок СКА, к нему сразу «прицеплялся» защитник. А потом еще крайний нападающий. В углах — третий присоединялся. На каждом участке площадки череповчане создавали численное преимущество. Вот это современный хоккей: надо думать, работать. Он затратный, да, но эффективный. Этих «желтеньких» было так много, что от них в глазах рябило. У меня даже коты к телевизору подошли: что там за птички бегают? Игроки «Северстали» же — в желтой форме, похожи на кенаров», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».

СКА с 93 очками сохраняет первое место в турнирной таблице Западной конференции после 66 встреч. «Северсталь» набрала 80 очков и идет пятой на «Западе» после 65 матчей.