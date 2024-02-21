«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и прервал серию из трех поражений подряд
«Салават Юлаев» дома обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
Победу уфимцам принесли голы Николая Кулемина, Николаса Мелоша и Данила Башкирова.
Голкипер хозяев Александр Самонов отыграл на ноль, отразив 24 броска по своим воротам.
«Салават Юлаев» (88 очков) прервал серию из трех поражений подряд и занимает третье место в Восточной конференции. «Адмирал» (53) идет предпоследним на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кулемин — 13 (бол., Алалыкин, Ливо), 13:45 — 1:0. Мелош — 5 (Тимкин), 31:31 — 2:0. Башкиров — 9, 40:15 — 3:0.
Нереализованный буллит: Коледов (Салават Юлаев), 22:34 (Вратарь).
Вратари: Самонов — С.В. Иванов (59:01).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 34 (14+9+11) — 24 (6+12+6).
Судьи: Букин, Кулаков.
21 февраля. Уфа. Уфа-Арена. 8344 зрителя.
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|35
|67
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|23
|42
|52
|10
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|66
|22
|44
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|20
|45
|47
|21.02
|17:00
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Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 0
|21.02
|19:30
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -