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Сегодня, 19:12

«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и прервал серию из трех поражений подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хоккеисты «Салавата Юлаева».
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» дома обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу уфимцам принесли голы Николая Кулемина, Николаса Мелоша и Данила Башкирова.

Голкипер хозяев Александр Самонов отыграл на ноль, отразив 24 броска по своим воротам.

«Салават Юлаев» (88 очков) прервал серию из трех поражений подряд и занимает третье место в Восточной конференции. «Адмирал» (53) идет предпоследним на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кулемин — 13 (бол., Алалыкин, Ливо), 13:45 — 1:0. Мелош — 5 (Тимкин), 31:31 — 2:0. Башкиров — 9, 40:15 — 3:0.

Нереализованный буллит: Коледов (Салават Юлаев), 22:34 (Вратарь).

Вратари: Самонов — С.В. Иванов (59:01).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (14+9+11) — 24 (6+12+6).

Судьи: Букин, Кулаков.

21 февраля. Уфа. Уфа-Арена. 8344 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 65 43 22 90
2 Металлург Мг 65 41 24 89
3 Сал. Юлаев 66 41 25 88
4 Ак Барс 65 39 26 80
5 Автомобилист 66 35 31 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 65 29 36 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 66 26 40 66
10 Сибирь 65 27 38 64
11 Адмирал 66 21 45 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 45 21 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 65 36 29 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 66 31 35 67
9 Куньлунь РС 65 23 42 52
10 Сочи 66 22 44 51
11 Витязь 65 20 45 47
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