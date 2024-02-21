«Ак Барс» встретится с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 21 февраля. Игра состоится в спортивном комплексе «Дворец спорта» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Ак Барс» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также за игрой можно следить на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Для жителей Татарстана трансляция будет доступна на телеканале «ТНВ Татарстан».

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