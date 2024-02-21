«Ак Барс» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Ак Барс» встретится с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 21 февраля. Игра состоится в спортивном комплексе «Дворец спорта» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Ак Барс» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также за игрой можно следить на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.
Для жителей Татарстана трансляция будет доступна на телеканале «ТНВ Татарстан».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|65
|43
|22
|90
|2
|Металлург Мг
|65
|41
|24
|89
|3
|Сал. Юлаев
|65
|40
|25
|86
|4
|Ак Барс
|65
|39
|26
|80
|5
|Автомобилист
|66
|35
|31
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|65
|29
|36
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|66
|26
|40
|66
|10
|Сибирь
|65
|27
|38
|64
|11
|Адмирал
|65
|21
|44
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|45
|21
|93
|2
|Динамо М
|65
|43
|22
|92
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|65
|36
|29
|80
|6
|Торпедо
|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|65
|20
|45
|47
|21.02
|17:00
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Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|21.02
|19:30
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -