Медведев считает правильным предложение КХЛ продлить сезон до мая

Глава совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о предложении КХЛ продлить следующий сезон до мая.

«Считаю, что это правильно. Потому что, во-первых, это позволит сделать менее интенсивный календарь. И как раз майские праздники наложатся на финальную стадию Кубка Гагарина, где будет еще больше зрителей. В случае, если сборная России сможет выступать на международных соревнованиях, 22 игрока сборной — это еще не повод отменять игры. Мы же знаем, что сборная Канады выигрывала чемпионат мира, отправив только тех игроков, которые не попали в плей-офф Кубка Стэнли или вылетели из плей-офф», — приводит слова Медведева ТАСС.

На голосование клубов будет вынесен проект изменения структуры календаря, который подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая. Проведение Матча звезд КХЛ при этом будет перенесено на начало февраля.