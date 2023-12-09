Матч звезд КХЛ: смотреть трансляцию мастер-шоу в прямом эфире

На «Матч ТВ» в 16.25 мск начнется видеотрансляция мастер-шоу Матча звезд КХЛ

На федеральном канале «Матч ТВ» в 16.25 по московскому времени начнется видеотрансляция мастер-шоу Матча звезд КХЛ сезона 2023 / 2024. На территории комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге хоккеисты примут участие в ряде соревнований.

Зрители увидят конкурс капитанов, а также состязания на силу и точность бросков в рамках мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Мероприятие начнется в 16.30 мск.

Видеотрансляцию мастер-шоу в субботу, 9 декабря, также можно посмотреть на каналах KHL и KHL Prime. Обладатели подписки «Яндекс Плюс» смогут увидеть в прямом эфире мастер-шоу в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Узнать составы команд на мастер-шоу и игру в Санкт-Петербурге можно по ссылке на сайте «СЭ».

Матч звезд КХЛ: расписание и где смотреть трансляцию 9 и 10 декабря