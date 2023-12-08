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Сегодня, 20:15

Хоккей в мае, возвращение старого лимита: что изменится в КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеист «Торпедо» Николай Коваленко сражается за шайбу с хоккеистом «Динамо» Антоном Малышевым.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Важные перемены в лиге.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось совещание руководителей клубов КХЛ, на котором было выдвинуто несколько важных предложений. Все они будут вынесены на совет директоров.

Возвращение прежнего лимита

С нынешнего сезона количество легионеров было сокращено с пяти до трех. При этом сейчас в 20 российских командах на контрактах находятся 58 легионеров, а в прошлом сезоне, еще при лимите в пять человек, в 19 командах после окончания периода дозаявок было 54 легионера. По итогам совещания будет проведено голосование клубов, в случае поддержки со стороны клубов изменений в существующий лимит лига проработает данный вопрос с Министерством спорта РФ.

По сравнению с прошлым годом легионеры едут в Россию все охотнее. Например, недавно «Ак Барс» пополнил талантливый 21-летний американец Миллер, «Салават Юлаев» привез по ходу сезона канадцев Мелоша и Ливо. И если лимит будет увеличен, за счет качественного скаутинга повысятся шансы у не самых богатых команд. Все-таки на российском рынке конкурировать с топами им сложно.

Хоккеист «Ак Барса» Митчелл Миллер.
Митчелл Миллер.
Фото ХК «Ак Барс»

Сдвиг сроков проведения сезона

Ни разу за 16 сезонов КХЛ не играла в мае. Президент лиги Алексей Морозов сетовал на сроки окончания контрактов игроков — 30 апреля. Ограничивало в сроках и участие многих хоккеистов в чемпионатах мира. Сейчас, когда сборная России не участвует в турнире, лига пошла на сдвиг сроков.

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На голосование клубов будет вынесен проект изменения структуры календаря, который подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая. Эта структура продлит регулярный чемпионат на десять игровых дней, позволив сделать календарь более ритмичным при сохранении 68 матчей для каждой команды. Проведение Матча звезд КХЛ при этом будет перенесено на начало февраля.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Клубы ограничат в переподписаниях

Жесткий потолок зарплат заставляет клубы искать лазейки. Так, например, СКА переподписал контракты с более чем десятью действующими игроками, чтобы влезть под потолок и зарегистрировать новичков. Лига предложила ограничить количество игроков, которых за сезон можно переподписать, четырьмя — по двое в сторону повышения контракта и понижения.

При этом нужно будет четко прописать сроки, при которых действует данное правило, — вряд ли стоит наказывать клубы за переподписания до начала регулярного чемпионата.

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Также поступают предложения снизить возраст, по итогам которых игрок по истечении контракта становится неограниченно свободным агентом, до 27 лет. Сейчас он равняется 29 или 28, если хоккеист провел 250 матчей в регулярке.

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
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