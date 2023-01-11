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Сегодня, 16:29

Всероссийская акция «Елка желаний» помогла исполнить мечту мальчику на матче СКА

Виталий Косик
Корреспондент
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Хоккейный СКА исполнил мечту с «Елки желаний» Ильи Комогорцева из поселка Вершино-Дарасунский, Тунгокоченского района Забайкальского края России, сообщает пресс-служба армейцев.

Юный фанат загадал посетить матч СКА в Санкт-Петербурге. Его шарик с желанием снял заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

«10 января Илье провели экскурсию по Санкт-Петербургу на клубном автобусе СКА, а потом мальчик посетил матч армейцев против «Спартака», познакомился с Конем-Огнем, пообщался игроками и главным тренером армейцев Романом Ротенбергом, а также получил подарки от клуба», — написано в сообщении хоккейного клуба.

Ранее сообщалось, что футбольный «Спартак» также планирует исполнить мечту участника акции «Елка желаний» Сергея Коржавина и пригласить болельщика на встречу с командой.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/miechta-s-iolki-zhielanii-ispolnilas-na-matchie-ska/
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