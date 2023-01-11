Всероссийская акция «Елка желаний» помогла исполнить мечту мальчику на матче СКА
Хоккейный СКА исполнил мечту с «Елки желаний» Ильи Комогорцева из поселка Вершино-Дарасунский, Тунгокоченского района Забайкальского края России, сообщает пресс-служба армейцев.
Юный фанат загадал посетить матч СКА в Санкт-Петербурге. Его шарик с желанием снял заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
«10 января Илье провели экскурсию по Санкт-Петербургу на клубном автобусе СКА, а потом мальчик посетил матч армейцев против «Спартака», познакомился с Конем-Огнем, пообщался игроками и главным тренером армейцев Романом Ротенбергом, а также получил подарки от клуба», — написано в сообщении хоккейного клуба.
Ранее сообщалось, что футбольный «Спартак» также планирует исполнить мечту участника акции «Елка желаний» Сергея Коржавина и пригласить болельщика на встречу с командой.
|11.01
|16:30
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Авангард – Ак Барс
|- : -
|11.01
|19:00
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Локомотив – Трактор
|- : -
|11.01
|19:00
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Нефтехимик – Амур
|- : -
|11.01
|19:10
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Динамо Мн – Куньлунь
|- : -