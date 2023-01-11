Форвард «Сибири» Сетдиков выбыл из строя на три недели из-за травмы

Форвард «Сибири» Никита Сетдиков вынужден пропустить три недели из-за травмы, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

27-летний хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б), который прошел 9 января. По итогам медицинского обследования было установлено, что нападающий не сможет играть ориентировочно три недели.

В текущем сезоне КХЛ Сетдиков сыграл 41 матч и набрал 17 (7+10) очков.