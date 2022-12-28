«Спартак» пригласит участника «Елки желаний» на встречу с командой

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что в начале 2023 года пригласит участника акции «Елка желаний» Сергея Коржавина на встречу с командой.

В рамках акции заместитель председателя правительства РФ Александр Новак вытянул открытку Сергея Коржавина. В ней была записана мечта мальчика о встрече с футболистами «Спартака».

«Детские мечты должны исполняться, особенно те, которые попадают на «Елку желаний». Конечно, Сережа обязательно встретится с нашей командой. Скоро мы пригласим его на спартаковский стадион. Скорее всего, встреча состоится в феврале 2023 года», — приводит слова Мележикова ТАСС.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей. Он отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 баллов.