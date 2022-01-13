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Сегодня, 14:58

20 игроков минского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус

Карен Саркисян
Корреспондент

20 игроков «Динамо» переведены в список травмированных, сообщается на официальном сайте минского клуба.

«При последнем тесте на коронавирус в составе «Динамо» было получено 20 положительных результатов, — говорится в сообщении на официальном сайте минского клуба. — Игроки отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных. Также в списке сдавших положительные тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала».

После 47 матчей «Динамо» набрало 54 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее КХЛ объявила об остановке регулярного чемпионата с 15 января из-за распространения коронавируса.

Источник: https://hcdinamo.by/news/sobytiya/20-igrokov-minskogo-dinamo-perevedeny-v-spisok-travmirovannykh/
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КХЛ
Коронавирус
ХК Динамо (Минск)
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4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 48 28 20 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 47 18 29 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 49 26 23 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
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12 Куньлунь 48 9 39 25
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Адмирал – Ак Барс
 4 : 2
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Амур – Спартак
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ЦСКА – Витязь
 3 : 4 ОТ
7.01 15:00
Металлург – Локомотив
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СКА – Торпедо
 3 : 0
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Сочи – Нефтехимик
 4 : 1
7.01 17:30
Авангард – Динамо Мн
 3 : 0
7.01 20:30
Динамо Р – Автомобилист
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