20 игроков минского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус

20 игроков «Динамо» переведены в список травмированных, сообщается на официальном сайте минского клуба.

«При последнем тесте на коронавирус в составе «Динамо» было получено 20 положительных результатов, — говорится в сообщении на официальном сайте минского клуба. — Игроки отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных. Также в списке сдавших положительные тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала».

После 47 матчей «Динамо» набрало 54 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее КХЛ объявила об остановке регулярного чемпионата с 15 января из-за распространения коронавируса.