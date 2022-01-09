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Матч «Авангард» — «Салават Юлаев», запланированный на 12 января, будет отменен

20:01
Игроки «Салавата Юлаева». Фото ХК «Салават Юлаев».
Игроки «Салавата Юлаева». Фото ХК «Салават Юлаев».
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Как стало известно «СЭ», матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев», запланированный на 12 января, будет отменен.

Ранее сообщалось о том, что 26 представителей уфимского клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

На следующей неделе КХЛ планирует провести совещание со всеми клубами, на котором будет обсуждаться дальнейшее проведение чемпионата. Одним из вариантов является приостановка с последующим продлением.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное