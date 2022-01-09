Как стало известно «СЭ», матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев», запланированный на 12 января, будет отменен.

Ранее сообщалось о том, что 26 представителей уфимского клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

На следующей неделе КХЛ планирует провести совещание со всеми клубами, на котором будет обсуждаться дальнейшее проведение чемпионата. Одним из вариантов является приостановка с последующим продлением.

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