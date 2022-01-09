Нападающий «Нефтехимика» получил большой штраф за грубый силовой прием против Галиева
19:52
Нападающий «Нефтехимика» Сергей Купцов получил большой штраф в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо».
Такое наказание он получил за грубый силовой прием против форварда бело-голубых Станислава Галиева. В средней зоне Купцов опасно встретил соперника, который получил удар в голову и упал на лед в результате удара.
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