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Нападающий «Нефтехимика» получил большой штраф за грубый силовой прием против Галиева

19:52
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Нападающий «Нефтехимика» Сергей Купцов получил большой штраф в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо».

Такое наказание он получил за грубый силовой прием против форварда бело-голубых Станислава Галиева. В средней зоне Купцов опасно встретил соперника, который получил удар в голову и упал на лед в результате удара.

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Иван Шитик все материалы автора
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