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Мартемьянов — о победе над «СЮ»: «Теперь «Сибири» психологически будет проще»

22:20
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:1).

«Я благодарен парням за количество заблокированных бросков. Ребят с победой! Психологически теперь нам будет проще. Парни, которые у нас были с серьезными травмами, восстанавливаются, появилась какая-то конкуренция. После игры с ЦСКА у ребят появилось больше уверенности. Надеемся, мы на правильном пути и поднимемся повыше в турнирной таблице», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Новосибирский клуб прервал серию из 4 поражений. «Салават Юлаев» проиграл второй матч в сезоне.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/01/490440.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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