Федоров подвел итоги матча ЦСКА с «Ак Барсом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

«Хорошая игра, хороший для нас соперник, хороший был тест. Неудачно начали игру в первом периоде, потом выровняли игру, хорошо провели второй период. Очевидно, что наши удаления, наша дисциплина в плане удалений сегодня не позволила нам до конца выполнить то, что мы хотели», — сказал Федоров.

Специалист также высказался о результативности команды.

«Начну с себя. Думаю, технический вопрос, не смогу вам точно ответить, почему так получилось. Мы работали в режиме и игроки, кто должен был идти, знали. Как я уже сказал, начну с себя, значит, не докричался.

Нужно доводить шайбу до ворот, обязательно игрок перед воротами должен мешать вратарю, нужно переводить игру в зону соперника, наши крайние должны сохранять шайбу для последующих действий в позиционной атаке, чтобы была угроза. Это минимум те моменты, над которыми мы должны работать. И мы продолжим и будем работать каждый день», — добавил тренер.