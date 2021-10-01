Кудашов прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Барысом»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).
— Тяжелая игра, поначалу было хорошее движение, но к концу оно пропало. Действовали правильно и забили хорошие, правильные голы. Сыграли надежно в обороне. Довольны результатом, довольны игрой. Игроки нашли и отдали все силы. Спасибо болельщикам, как всегда. Сегодня они нам очень помогли.
— Вчерашнее решение в 8 защитников было связано с желанием распределить игровое время равномерно?
— Да, именно поэтому.
— Михаил Фисенко заблокировал броски. Потом забил и ушел в раздевалку. Что с ним?
— С ним все нормально.
— Почему Андрей Прибыльский не играет?
— Просто ротация. К нему нет претензий.
— Много говорят об истории с Галиевым и Фисенко. Как вы к этому отнеслись?
— Эту тему обсуждали в раздевалке. Это говорит о крепком коллективе и уважении друг к другу, — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо» в клубном Telegram-канале.
Шайбы в составе победителей забросили Владислав Ефремов, Станислав Галиев и Михаил Фисенко. У «Барыса» отличился Даррен Дитц.
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