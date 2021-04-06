Максим Сушинский: «Авангард» даже физически выглядит сильнее, чем игроки «Ак Барса»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался об игре команды в серии 1/2 финала Кубка Гагарина КХЛ с «Ак Барсом».

В серии до четырех побед «Авангард» ведет со счетом 2:0.

«Авангард» даже физически выглядит сильнее, его игроки лучше катаются и используют свои моменты. Плюс, конечно, вратарь очень подчищает пятачок, и «Авангард» спокойно играет в обороне. Этого нет у «Ак Барса», — сказал Сушинский.

Также Сушинский высказался о госпитализированном капитане команды Алексее Емелине, который попал в больницу с «токсическим шоком печени».

«Как мы заметили, в прошлом матче отсутствие Емелина никак не сказалось на игре команды. У клуба есть глубина состава, защитники, которые могут играть», — отметил экс-президент.

«Авангард» и «Ак Барс» обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате.