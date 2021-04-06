Емелин находится в тяжелом состоянии и будет переведен на лечение в Москву

Стали известны подробности состоянии защитника «Авангарда» Алексея Емелина, информирует «Бизнес Online».

После первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина, который прошёл в субботу, хоккеист обратился с температурой в РКБ 2. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.

После этого Емелина срочно отправили в РКБ и сейчас он находится, по оценке врачей, в тяжёлом состоянии. При этом он находится в сознании. Специалисты отмечают, что Алексей испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии. Ему поставлен диагноз «токсический шок печени». Уже принято решение о переводе хоккеиста на лечение в Москву.

«Он очень хороший человек, настоящий трудяга. Он — сердце нашего коллектива. Было приятно видеть, как ребята в раздевалке разговаривают с ним по телефону», — сказал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

В этом сезоне Емелин провел 59 матчей и набрал 21 (6+15) очко. В12 играх Кубка Гагарина у него 3 (1+2) очка.

Во втором матче серии Емелин участие не принял. «Авангард» ведет у «Ак Барса» в серии 2-0.